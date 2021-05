Névoa seca atinge regiões com baixa umidade em Minas, nesta quarta (5/5)

Belo Horizonte amanhece com céu claro e poucas nuvens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) temperatura começa a subir em Minas Gerais, mas há possibilidade de chuvas para o final de semana. Nesta quarta-feira (5/5) o céu fica claro com poucas nuvens em todo o estado. começa aem Minas Gerais, mas há possibilidade de chuvaspara o final de semana. Nesta quarta-feira (5/5) oficacom poucas nuvens em todo o estado.









Os meteorologistas apontam que nas Regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o céu fica claro, mas pode ocorrer névoa úmida até ao final do dia. Já nas regiões do Norte e Triângulo Mineiro poderá ter névoa seca e a umidade do ar fica em 25% devido ao aumento de temperatura.





A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Monte Verde na Serra da Mantiqueira, Região Sul, com 6,2ºC, e a máxima prevista no estado, é na região do Norte e Triângulo, que poderá chegar a 33ºC.





Nas demais áreas, o céu fica claro com algumas nuvens, e as chuvas têm previsão de chegada a partir de sexta-feira (7/5) nas regiões Leste e Sul, onde avança uma frente fria, que está passando sob o litoral.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra