Segundo a meteorologia, capital mineira vai esquentar após madrugada gelada (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Belo Horizonte deve esquentar ao longo do dia. É o que diz a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após bater pela segunda vez em 2021 a temperatura de 12,4ºC na madrugada deste domingo (02/05), frio recorde no ano,deve esquentar ao longo do dia. É o que diz a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Neste domingo, os ventos serão fracos ou moderados. Já a umidade relativa do ar gira em torno de 80% e 50%.





A partir das 17h35 deste domingo, com o pôr do sol, BH esfria de vez novamente, com temperaturas que não ultrapassam os 20ºC. O sol nasceu às 6h12.