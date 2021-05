Friozinho: temperatura em BH não passa dos 23ºC neste sábado

Sábado será ensolarado em BH, o que pode ajudar na 'fuga' do friozinho (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press) Belo Horizonte vai ter um feriado de Dia do Trabalhador com um típico “friozinho” de outono. Neste sábado (01/05), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros não vão ultrapassar a marca dos 23ºC, e a temperatura mínima será de 13ºC. vai ter um feriado decom um típico “” de. Neste sábado (01/05), segundo previsão do) os termômetros não vão ultrapassar a marca dos 23ºC, e a temperatura mínima será de 13ºC.





Manhã de sol: vista da Igreja da Boa Viagem, Região Central de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

O sol deu as caras às 6h12 deste sábado. Já o pôr do sol acontece a partir das 17h35, quando as temperaturas começam a despencar e o frio chega de vez, com termômetros sempre abaixo dos 20ºC.