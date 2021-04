Maio vai começar com frio em BH; Defesa Civil alerta para baixa temperatura

Em pontos mais altos da Capital, os ventos são intensos e a sensação é de ainda mais frio (foto: Renato Scapotemlapore/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na manhã desta sexta-feira (30/4), um alerta de baixa temperatura na capital, que vale até a próxima segunda-feira (3/5). O motivo é a atuação de uma massa de ar polar sobre Minas Gerais.

friozinho com certeza se sentiu bem com a Quem gosta de umcom certeza se sentiu bem com a queda de temperatura nesta madrugada e nas primeiras horas da manhã . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a registrar, na Estação do Cercadinho, Zona Oeste da capital, a temperatura mínima de 12,6 ºC.





O mês de maio deve começar com frio em BH e em outras regiões. De acordo com os meteorologistas, a temperatura vai cair em praticamente todo o estado. A chuva pode atingir somente as regiões da faixa leste devido a variação de nebulosidade.





Alguns cuidados devem ser tomados. Confira: