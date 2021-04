Prepare o cobertor: frio deve prevalecer em Minas no fim de semana

Vista da Região Central de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) céu nublado, com temperaturas mais baixas e pequena possibilidade de chuva em algumas áreas isoladas do estado. E quem gosta desse clima mais frio deve se preparar, pois o cenário deve se repetir no final de semana. A última sexta-feira (30/4) do mês de abril será de, commaise pequena possibilidade deem algumas áreas isoladas do estado. E quem gosta desse clima mais frio deve se preparar, pois o cenário deve se repetir no final de semana.

De acordo com os metereologistas, a umidade do ar em Belo Horizonte deve ficar em 80% na parte da manhã, sendo que em pontos mais altos os ventos podem dar uma sensação de frio ainda mais intenso. Entretanto, no período da tarde, a umidade deve beirar os 40%, no horário de maior aquecimento. Em Belo Horizonte, nesta sexta (30/4) o céu fica nublado a parcilamente nublado. Durante a madrugada, os termômetros chegaram a registrar 12,6 ºC na Estação Cercadinho, que fica na Região Oeste da cidade. Por outro lado, a máxima na capital não deve passar dos 26 ºC.De acordo com os metereologistas, a umidade do ar em Belo Horizonte deve ficar em 80% na parte da manhã, sendo que em pontos mais altos os ventos podem dar uma sensação de frio ainda mais intenso. Entretanto, no período da tarde, a umidade deve beirar os 40%, no horário de maior aquecimento.

Em pontos mais altos da Capital, os ventos são intensos e a sensação é de ainda mais frio (foto: Renato Scapotemlapori/EM/D.A Press) Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas Regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata poderão acontecer chuvas fracas durante o período da tarde e noite. O céu fica parcialmente nublado em todas as regiões de Minas Gerais.

A temperatura mínima registrada no estado foi no município de Maria da Fé, no Sul de Minas, com 6,8ºC na madrugada. A máxima prevista no estado é para a região do Triângulo Mineiro, quando os termômetros podem chegar a 33ºC.

Os meteorologistas preveem para o final de semana queda na temperatura mínima e máxima em praticamente todo o estado. As chuvas podem atingir somente as Regiões da Faixa Leste devido a variação de nebulosidade.







