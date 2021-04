Umidade do ar pode atingir níveis críticos em Minas nesta quinta (29/4)

Nestas ocasiões é sempre recomendado evitar práticas físicas a céu aberto de 11h às 15h; beber bastante líquido, usar vaporizadores, toalhas umedecidas, ou bacias com água nos quartos, entre outras medidas, para evitar as consequências do clima mais seco.

A situação é completamente oposta a da registrada no Triângulo Mineiro, quando a umidade do ar tende a ficar em torno de 20% no período de maior aquecimento ao decorrer desta quinta (29/4). A previsão é de céu claro com poucas nuvens.Quando os índices de umidade do ar ficam na casa dos 20%, os municípios entram em estado de atenção. Abaixo deste índice, as autoridades recomendam o estado de alerta.