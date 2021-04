Chuvas voltam a atingir algumas regiões de Minas nesta segunda (26/4)

Vista da Av. Do contorno no bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) queda nas temperaturas, e ainda pode chover no decorrer dos dias, em todo o estado de Minas Gerais. A última semana do mês de abril tem previsão denas, e ainda podeno decorrer dos dias, em todo o estado de









O Inmet prevê também que as chuvas podem atingir as Regiões Sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, e o céu fica parcialmente nublado. Nas outras áreas, o céu fica claro e um pouco nublado.





A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Monte Verde, Região Sul, com 8,8ºC, e a máxima prevista no estado é no extremo norte, que poderá chegar a 36ºC.





Os Meteorologistas apontam que devido a uma massa de ar frio que está atuando sob o litoral no momento, pode pairar em Minas uma massa de ar menor ainda e diminuir as temperaturas, principalmente na região Sul, onde poderá ocorrer geadas até na sexta-feira (30/4).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra