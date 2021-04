Minas terá tempo firme e céu claro na maior parte desta sexta-feira (23/4)

Belo Horizonte amanhece com céu claro e temperatura estável (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) céu claro e sem possibilidade de chuvas em praticamente todas as regiões de Minas Gerais. As temperaturas podem ultrapassar a casa dos 30ºC. O final de semana será dee sem possibilidade deem praticamente todas as regiões de. As temperaturas podem ultrapassar a casa dos 30ºC.

A temperatura mínima registrada foi na Estação Cercadinho que marcou 14 ºC. A máxima prevista é de que chegue aos 29ºC até ao final do dia. Não há previsão de chuvas para BH. A umidade do ar fica em torno de 30%. Os meteorologistas apontam que nesta(23/4), a capital mineira terá dia claro e com poucas nuvens.A temperatura mínima registrada foi na Estação Cercadinho que marcou 14 ºC. A máxima prevista é de que chegue aos 29ºC até ao final do dia. Não há previsão de chuvas para BH. A umidade do ar fica em torno de 30%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas podem atingir somente as Regiões Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha, mesmo assim com um volume fraco. O céu fia parcialmente nublado. Nas demais áreas o céu fica de claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada no Estado foi no município de Monte Verde, no Sul de Minas, com 4,8ºC. A máxima prevista é na Região Norte, quando os termômetros podem registrar até 33ºC.

Para o final de semana, a previsão é de que não ocorramchuvas, com o tempo ficando firme na maior parte do estado. Em especial na faixa Leste, o sol não irá aparecer e o céu ficará nublado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira