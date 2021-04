Chuvas com trovoadas podem atingir Minas Gerais nesta terça-feira (20/4)

Região da Praça da Estação em Belo Horizonte com céu nublado na manhã desta terça-feira (20/4) (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) véspera do feriado de Tiradentes, terá céu nublado e possibilidade de chuvas mais fortes em algumas regiões de Minas Gerais. A terça-feira (20/4),dode Tiradentes, terá céue possibilidade demais fortes em algumas regiões de

Os meteorologistas apontam que nas Regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Vale Do Mucuri e Rio Doce o céu fica parcialmente nublado e podem ocorrer chuvas com trovoadas no período da tarde. Já nas demais áreas o céu fica claro com poucas nuvens.

A temperatura mínima registrada no estado foi no município de Maria da Fé, no Sul de Minas, com 6,6ºC. A máxima está previstapara a Região do Triângulo Mineiro, em que os termômetros podem chegar a 34ºC.

Para o feriado, a previsão é de chuvas apenas na faixa Norte de Minas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira