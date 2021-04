Frio e ventania pela manhã seguem em quase todo estado nesta quinta (15/4)

Belo Horizonte amanheceu com céu claro e algumas nuvens (foto: Edesio Ferreira/EM D.A Press) temperaturas permanecem baixas e os ventos fortes continuam em boa parte das cidades de Minas Gerais, chegando a alcançar quase 80km/h. Nesta quinta-feira (15/4) aspermaneceme osfortes continuam em boa parte das cidades de Minas Gerais, chegando a alcançar quase 80km/h.

07:56 - 12/04/2021 Calorão vai prevalecer em quase todo estado de Minas nesta segunda (12/4) Belo Horizonte, o céu fica claro a parcialmente nublado. Na madrugada desta quinta-feira (15/4), foram registradas rajadas de vento principalmente nas áreas mais elevadas da cidade: na Estação do Cercadinho, por exemplo, o vento chegou a alcançar 68 km/h.



A temperatura mínima na capital também foi registrada na Estação Cercadinho, com 12,4ºC, o que foi considerada a menor temperatura neste ano de 2021. Já a máxima prevista é de 28ºC. Não há previsão de chuvas. A umidade do ar em BH, que esteve em estado de alerta nos últimos dias, apresentou uma melhora, estando agora em torno de 35%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em, o céu fica claro a parcialmente nublado.a madrugada desta quinta-feira (15/4), foram registradas rajadas de vento principalmente nas áreas mais elevadas da cidade: na Estação do Cercadinho, por exemplo, o vento chegou a alcançar 68 km/h.A temperatura mínima na capital também foi registrada na Estação Cercadinho, com 12,4ºC, o que foi considerada a menor temperatura neste ano de 2021. Já a máxima prevista é de 28ºC. Não há previsão de chuvas. Ado ar em BH, que esteve em estado de alerta nos últimos dias, apresentou uma melhora, estando agora em torno de 35%.

Algumas cidades da Região Metropolitana também foram atingidas por ventos fortes na manhã desta quinta, como Ibirite, que na madrugada chegou a registrar uma ventania de 79 km/h.

Também de acordo com os meteorologistas, nas Regiões Leste e Norte o céu fica parcialmente nublado. Já nas demais áreas do estado o céu fica claro a parcialmente nublado, mas também sem possibilidade de chuvas.

A temperatura mínima registrada em Minas nesta quinta (15/4) foi no município de Maria da Fé, Região Sul, com 7,7ºC. A máxima prevista no estado deve ser registrada na cidade de Montalvânia, Região Norte, quando os termômetros podem chegar a 35ºC.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira