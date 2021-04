Calorão vai prevalecer em quase todo estado de Minas nesta segunda (12/4)

A capital amanheceu com céu claro e temperaturas mais altas (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) Querm não é muito "fã" do calor deve se preparar nesta segunda-feira (12/4) pois a temperatura vai subir. O céu ficará claro com poucas nuvens e não há possibilidade de chuvas em todo o estado de Minas Gerais.

O Inmet também aponta que nas regiões Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri o céu fica parcialmente nublado durante o dia todo, mas não há possibilidade de chuva.

As temperaturas mínimas registradas no estado foram nos municípios de Maria da Fé e Monte Verde, ambas no Sul de Minas, com 6,4ºC nas primeiras horas da manhã, mas a máxima está prevista para as Regiões Norte e Triângulo Mineiro com 34ºC.

Nas demais áreas, o céu também fica claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde, mas sem chuvas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira