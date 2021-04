Leve o agasalho: Minas terá céu claro, mas baixas temperaturas nesta sexta

A capital terá nesta sexta (9/4) céu claro com poucas nuvens (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) céu claro com poucas nuvens e possibilidade de chuvas apenas em áreas isoladas no estado de Minas Gerais. Em praticamente todo o estado, o frio, que tem marcado presença nos últimos dias, deve prevalecer. A sexta-feira (9/4) será declaro com poucas nuvens e possibilidade de chuvas apenas em áreas isoladas no estado de Minas Gerais. Em praticamente todo o estado, o frio, que tem marcado presença nos últimos dias, deve prevalecer.

O Inmet também aponta que nas regiões Jequitinhonha, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri o céu fica nublado durante o dia todo e há possibilidade de chuva fraca.



Esta mudança no clima se deve a transferência de umidade oceânica, ou seja a circulação marítima, que traz uma massa de ar seco para o estado.

A mínima registrada em Minas Gerais foi no município de Maria da Fé, Região Sul , com 7,3ºC e a máxima está prevista para as Regiões Norte e Triângulo Mineiro com 32ºC.

Nas demais áreas, o céu também fica claro a parcialmente nublado e não há possibilidade de chuva. Para o final de semana, a previsão também é de céu claro e sem chuvas.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira