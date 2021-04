Minas Gerais tem queda de temperatura nesta quarta-feira (07/04)

BH amanhece com céu nublado e as temperaturas diminuem . (foto: Edesio Ferreira/EM D.A Press) chuvas no período da tarde, em todo o estado de Minas Gerais. Esta quarta-feira (07/4) terá céu nublado e pancadas deno período da, em todo o estado de





17:44 - 23/02/2021 Monte Verde registra menor temperatura em Minas neste ano nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura mínima registrada foi na Estação do Cercadinho, que marcou 16 ºC, e a máxima pode chegar a 25 ºC. Com a queda de temperatura, a umidade do ar sobe na capital mineira e registra 45%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, o céu ficacom possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura mínima registrada foi na Estação do Cercadinho, que marcou 16 ºC, e a máxima pode chegar a 25 ºC. Com a queda de temperatura, ado ar sobe na capital mineira e registra 45%.





A mínima registrada em Minas Gerais foi no município de Caldas, Região Sul, com 12,8ºC, e a máxima deverá ser na cidade de Montalvânia, Região Norte com 34ºC. A previsão de umidade do ar na região do Triângulo Mineiro é de 35%.





Nas demais áreas, o céu também fica nublado o dia todo e as chuvas devem ocorrer no período da tarde e noite.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra