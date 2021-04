Belo Horizonte tem rajadas de vento de até 60km nesta quarta-feira (14/4)

Belo Horizonte tem com céu nublado e possibilidade de chuvas (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) temperaturas mais baixas e ventos de até 60km/h em algumas cidades de Minas Gerais. A quarta-feira (14/4) amanheceu commaisde até 60km/h em algumas cidades de Minas Gerais.





09:05 - 09/04/2021 Leve o agasalho: Minas terá céu claro, mas baixas temperaturas nesta sexta Belo Horizonte, na madrugada desta quarta, houve rajadas de vento na área mais elevada da cidade. Na Estação do Cercadinho, por exemplo, o vento chegou a alcançar 64,8 km/h, e a temperatura registrou 15,3ºC, sendo a menor da capital. Já a máxima prevista é de 27ºC, e pode ter chuva fraca isolada na parte da tarde ou noite. A umidade do ar em BH está em torno de 40%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em, na madrugada desta quarta, houve rajadas de vento na área mais elevada da cidade. Na Estação do Cercadinho, por exemplo, o vento chegou a alcançar 64,8 km/h, e a temperatura registrou 15,3ºC, sendo a menor da capital. Já a máxima prevista é de 27ºC, e pode terfraca isolada na parte da tarde ou noite. A umidade do ar em BH está em torno de 40%.





Estas rajadas de vento foram identificadas também em cidades da Região Metropolitana. Em Ibirité, o vento chegou a 52,2km/h no início da manhã.



Os meteorologistas apontam que uma frente fria que passou pelas proximidades do litoral do sul da Bahia, trouxe uma massa de ar frio e umidade oceânica para o continente, provocando aumento de nuvens e os ventos em grande escala.



O Inmet também identificou que nas regiões Leste e Zona da Mata pode haver chuvas até ao final do dia. Já nas outras áreas o céu fica claro a parcialmente nublado.



A temperatura mínima registrada em Minas foi em Maria da Fé, Região Sul, com 7,7ºC, e a máxima prevista no estado é na cidade de Montalvânia, Região Norte, que poderá chegar a 34ºC.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra