Minas Gerais permanece com queda na umidade do ar nesta terça-feira (13/4)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte o sol aparece e o céu fica claro a parcialmente nublado, com névoa seca à tarde. A temperatura mínima registrada foi na Estação da Pampulha, que marcou 15 ºC, e a máxima pode chegar a 30ºC.A umidade do ar na capital mineira continua baixa, em torno dos 30%. Com isso, os Meteorologistas pedem que a população se hidrate bastante, devido às altas temperaturas.O Inmet aponta que nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o céu ficae pode ocorrer chuvas no decorrer do dia.A temperatura mínima registrada em Minas Gerais foi no município de Patrocínio, Região do Alto Paranaíba, com 10ºC na madrugada desta terça (13/4). A máxima prevista é de 35ºC para a cidade de Espinosa, na Região Norte do estado.No Triângulo Mineiro, a umidade do ar cai bastante e chega a registrar 20%. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuvas. Mas o Inmet afirma que há previsão de queda de temperatura para os próximos dias.