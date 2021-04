BH está em alerta de baixa umidade; confira previsão do tempo

Temperaturas devem cair ao longo da semana em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)



O outono chegou de vez em Minas. Tempo seco e temperaturas amenas marcam a estação que promete intensificar suas características nos próximos dias. É o que dizem os modelos meteorológicos para todo o estado. Em Belo Horizonte, a massa de ar seco, que favorece os baixos índices de umidade relativa do ar, preocupa até a Defesa Civil.





O órgão municipal emitiu alerta nesta segunda-feira (12/04) para a população. Como os índices podem ficar abaixo de 30% no período da tarde, um aviso para redobrar a atenção e se hidratar vale até as 18h de terça-feira (13/04).









Além de BH, os baixos índices de umidade do ar foram registrados no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. O menor índice foi em Sacramento, no Triângulo, que chegou a 19%.





De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices de umidade devem melhorar a partir de quarta-feira (14/04).





“A tendência é de ter melhora. Amanhã deve subir um pouquinho (os índices de umidade). O sistema (de ar seco) passa pela madrugada mas logo na retaguarda entra a alta pressão jogando umidade para o interior do continente, então boa parte do mapa pode aumentar os índices. Já no Triângulo, Norte e Noroeste pode ser que tenha mais dificuldade por enquanto, mas até quinta-feira melhora em todo estado”, informou a meteorologista.





Previsão do tempo

Nesta terça-feira (12/04), a intensificação do transporte de umidade de origem oceânica, no decorrer do dia, tende a aumentar a quantidade de nuvens e provocar chuviscos ou chuva fraca em pontos isolados do Sul e Sudeste de Minas.





No Centro-Leste do estado, o dia amanhece com céu claro, mas a nebulosidade também aumenta no decorrer do dia. Por outro lado, os índices de umidade podem ficar próximos ou ligeiramente abaixo de 30%, no período da tarde, no extremo norte e no oeste mineiro.





A temperatura mínima persiste em 6ºC no Sul de Minas e, na quarta-feira, pode cair para 4ºC. “Vai ter nevoeiro e pode ter geada na sexta-feira por causa da massa fria que avança pelo oceano e favorece o transporte de umidade”, explica Anete.





Em Belo Horizonte, o tempo fica estável, com mínima saindo da casa dos 15ºC e máxima de 29ºC. Um ligeiro declínio da máxima deve ocorrer a partir de quarta-feira, quando o termômetro não deve passar de 27ºC e na quinta e sexta cai mais uma casa, estacionando em 26ºC.





De acordo com a meteorologista, o tempo está nos conformes da estação. “A gente começa a ter variações no outono. O tempo seco mesmo começa normalmente a partir de maio, mas as temperaturas frias a gente começa a perceber em abril. Significa que estamos caminhando para o meio de outono”, diz Anete.





Recomendações

Confira as recomendações da Defesa Civil de BH para dias de tempo seco: