Chuva e calor em BH e alerta de baixa umidade no estado

Praça do Papa fechada, exibe sol aberto, mas a previsão é de que nuvens se adensem e chuvas esparsas ocorram (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Mancha de baixa umidade (em amarelo) inspira cuidados para a população da porção oeste e norte mineira (foto: Reprodução/Inmet)

Triângulo, Noroeste, Alto Paranaíba e Norte de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial para a, emitido pelo Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (28/03). Na Grande BH, aé de tempo aberto durante o dia com a possibilidade deisoladas de chuva na tarde e noite.O alerta doé para que se previna de níveis de umidade relativa do ar baixos, variando entre 30% e 20%. Há um baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Pessoas com condições respiratórias desfavoráveis devem ter mais cuidados e atividades físicas intensas devem ser evitadas nas regiões de predomínio da baixa umidade.Ainda segundo o Inmet os cuidados envolvem também a ingestão frequente de líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o domingo será de céu claro a parcialmente nublado e há possibilidade derápida e isolada no final da tarde. A temperatura mínima foi 19°C, a máxima estimada é 31°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.aumenta na capital mineira durante a semana, podendo bater 34°C na terça-feira (30/03) e a previsão a partir de segunda-feira (29/03) é de mais nuvens e pancadas de chuva no fim de tarde, em toda a Grande BH, se intensificando a partir do dia seguinte, até a quinta-feira (01/04), segundo o Inmet.