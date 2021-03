Carreta bitrem tomba e bloqueia Rodovia Fernão Dias

Carreta bitrem interditou completamente o sentido BH da BR-381 (Fernão Dias) (foto: Reprodução)

Polícia Rodoviária Federal afirma não ter ainda previsão para remover o veículo de transporte de cargas (foto: CBMMG)

Umacom mais de 19 metros de comprimento tombou no início da manhã deste domingo (28/03) na(Rodovia Fernão Dias) e bloqueou o sentido Belo Horizonte da via, em Campanha, no Sul de Minas.Ninguém se feriu. O tombamento ocorreu por volta das 7h, na altura do KM-782,2, e tem reflexos no trânsito do sentido São Paulo também, onde a Concessionária Arteris Fernão Dias chegou a registrar 2 quilômetros de congestionamento.A Polícia Rodoviária Federal e agentes da concessionária estão no local para desempedir as pistas, mas não há previsão para a remoção do veículo. Ainda não se sabe quais as causas do acidente.