Carro é destruído ao bater em poste e guardrail da MG-010

Fiat Línea ficou destruído depois do acidente. Socorro chegou a ser acionado pela violência da batida (foto: CBMMG/Divulgação )

Uma forte batida na rodovia MG-010, que terminou com parte do guardrail destruído e um poste de iluminação no chão fez com que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) fosse acionado para salvamento. O condutor, contudo, não apresentava ferimentos. O acidente chamou a atenção de quem passava pela via, na manhã deste sábado (27/3)Segundo o CBMMG, o carro bateu, por volta das 8h30, em uma mureta na marginal da MG-010, altura de Lagoa Santa, na Região Central de Minas Gerais. O acidente foi próximo ao estacionamento Estapar, sentido Aeroporto Internacional de Confins."No local (foi encontrada pelos bombeiros), havia uma vítima, de sexo masculino, que estava dentro do carro, consciente, sem ferimentos aparentes", informou a corporação. A destruição foi tamanha que o apoio de ambulância do Aeroporto de Confins chegou a ser acionado para socorrer a vítima.