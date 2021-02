Caminhão com blocos de concreto capota na MG-010, na Serra do Cipó

Caminhão capotou na tarde desta terça-feira (23/02) (foto: CBMMG/Divulgação) caminhão capotou na MG-010, próximo ao KM 165 entre Conceição do Mato Dentro e a Serra do Cipó, na tarde desta terça-feira (23/2). O motor do veículo chegou a ser arremessado para fora do compartimento e caiu em um barranco.



Três pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas para o hospital. Umna MG-010, próximo ao KM 165 entre Conceição do Mato Dentro e a Serra do Cipó, na tarde desta terça-feira (23/2). O motor do veículo chegou a ser arremessado para fora do compartimento e caiu em umTrês pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas para o hospital.



O caminhão transportava blocos de concretos e ainda não se sabe o motivo do tombamento.



Suspeita-se que a carga estava mal posicionada.

O motor do caminhão se desprendeu do veículo e foi parar em um barranco (foto: CBMMG/Divulgação)

Além das viaturas dos bombeiros, uma equipe da aeronave Arcanjo, a Polícia Militar e a Defesa Civil estiveram no local.



As vítimas foram levadas ao pronto-socorro por ambulâncias do município e viatura da Defesa Civil.

A carga do caminhão ficou espalhada na pista e os dois sentidos estavam bloqueados.



Um já foi liberado e as equipes ainda trabalham para desobstruir o outro.

Os blocos de concreto ficaram espalhados na pista, bloqueando os dois sentidos (foto: CBMMG/Divulgação)



A identidade das vítimas e as causas do acidente não foram divulgadas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina