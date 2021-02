BH tem novo alerta de pancada de chuva nesta terça-feira (23/2)

Defesa Civil recomenda atenção redobrada até as 8h desta quarta-feira (foto: Defesa Civil/ BH )

de Belo Horizonte emitiu um novopara a possibilidade de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h nesta terça-feira (23/2). O órgão recomenda atenção até as 8h de quarta-feira (24).Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (), a capital mineira terá um dia de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde ou à noite.A temperatura mínima hoje foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho (Região Oeste), onde os termômetros marcaram 15,8°C.A máxima, prevista para a tarde, pode chegar aos 30°C.Anete explica que os momentos de abertura de sol na capital e em outros municípios se devem ao enfraquecimento da(ZCAS), corredor de umidade que atravessa o Brasil da região amazônica ao Sudeste.O clima continua chuvoso em boa parte do estado pelo menos até quinta-feira (25/2).No fim de semana, existe a possibilidade da chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo. Se unindo à ZCAS, ela pode “puxar” as chuvas para o Sul de Minas, Triângulo e outras áreas próximas ao estado vizinho. (Com informações de Cristiane Silva)