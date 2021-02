Zema garante reconstrução em Carangola, atingida pelas chuvas desde sexta

Carangola, na Zona da Mata, recebeu na tarde desta segunda-feira (22/02) a visita do governador Romeu Zema. Ele acompanhou pessoalmente as operações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, prestou solidariedade às vítimas e afirmou que o governo vai oferecer recursos para a reconstrução do que foi perdido. Fortemente atingida pelas chuvas dos últimos dias , na Zona da Mata, recebeu na tarde desta segunda-feira (22/02) a visita do governador. Ele acompanhou pessoalmente as operações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, prestou solidariedade às vítimas e afirmou que o governo vai oferecer recursos para a reconstrução do que foi perdido.





“Lamento estar aqui numa situação não muito agradável, mas, felizmente, não tivemos vítimas. Estamos agora acompanhando o que é necessário para reconstruírmos a cidade. O estado vai dar total apoio ao município”, declarou o governador.









O governador atribuiu os recentes estragos na região à mudança climática e à extensão territorial do estado. “Um estado do tamanho de Minas Gerais está sujeito a ter ocorrências tristes”, avaliou.





“Eu disse ao prefeito (de Carangola) que minha grande preocupação é com relação ao futuro. Carangola não pode conviver com esse tipo de risco todo verão. No ano passado tivemos problema e, nesse ano, o problema foi intensificado. Sabemos que é uma situação que vai demandar estudos e obras no futuro, mas é o que precisamos fazer. Caso contrário, essa situação pode se repetir e ninguém quer viver numa cidade que corre esse risco”, afirmou Zema.



Romeu Zema percorre pela cidade de Carangola (foto: Reprodução/Instagram Prefeitura de Carangola)



De acordo com o governador, a prefeitura ainda deve apurar o tamanho dos estragos para que o governo do estado contabilize a ajuda financeira.





“Esse valor vai depender do levantamento. A prefeitura vai fazer o levantamento de quantas pontes foram afetadas, quantas ruas foram destruídas e outros problemas. Com o tempo teremos esses dados e será público. Vamos correr atrás para que a prefeitura tenha condição de reconstruir o quanto antes”, reafirmou.





Chuvas em Carangola

A cidade sofre com os prejuízos da chuva desde a madrugada de sexta-feira (19/02) , quando o volume de precipitação registrado ficou entre 50mm e 100mm, quantidade esperada em todo o mês de fevereiro.





No sábado (20/02), de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram realizados 42 salvamentos de pessoas que estavam ilhadas em situação de risco, duas pessoas com princípio de afogamento – vítimas apresentaram tosse devido ter ingerido água em grande quantidade – e quatro pessoas em situação de risco iminente de desabamento de edificação em local de difícil acesso.