Atenção: BH tem novo alerta de temporal para esta segunda-feira (22/02)

O tempo deve permanecer instável pelos próxmos dias (foto: Defesa Civil/ divulgação)

de Belo Horizonte emitiu um novo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O estado deé válido até 8h de terça-feira (23/02).A previsão para Minas Gerais nesta última semana de fevereiro ainda é de tempo instável, com possibilidade de chuva em Belo Horizonte e outras regiões.Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (), em Belo Horizonte, os dias serão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovadas isoladas pelo menos até quinta-feira (25/02) De 1º de fevereiro até as 9h desta segunda-feira, choveu na capital 383,2 milímetros, 111% acima da média para o mês, que é de 181,4 milímetros. O recorde de fevereiro mais chuvoso ainda é o de 1978, quando choveu 487,3 milímetros na cidade.Para a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, este mês pode não bater esse índice, mas é possível que supere ode fevereiro do ano passado, quando choveu 392 milímetros na capital.“De qualquer forma, a tendência é de que a chuva persista na semana, mas que ocorra uma redução de volume e venha em forma de pancadas”, explicou. A temperatura na capital apresenta uma ligeira elevação. Hoje, a mínima foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 29°C à tarde. Na quinta, a temperatura pode subir para 30°C.