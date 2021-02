Veja atualização das principais ocorrências de chuva em Minas Gerais

Atuação dos bombeiros em Santa Maria de Itabira (Região Central) (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Santa Maria de Itabira; veja vídeo da destruição causada pelas fortes chuvas pic.twitter.com/JJmbnYmc5D — Estado de Minas (@em_com) February 21, 2021

Ver galeria . 24 Fotos Deslizamentos, desabamentos e inundação: situação em Santa Maria de Itabira é crítica (foto: Thiago Madureira/EM/D. A. Press )

Minas Gerais tem 20 cidades que decretaram ou estão em processo de decretar situação de emergência devido aos fortes. O dado é do boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), divulgado no último sábado (20/02).O estado conta com 6.100 pessoas desalojadas, 1.119 desabrigadas e já ocorreram 14 mortes. 9.387 pessoas também foram afetadas pelas chuvas de outras formas. Os números devem aumentar com a divulgaçãodeste domingo (21/02).Nesta tarde, o Corpo de Bombeiros atualizou a situação dos principais atendimento devido aosVeja abaixo: Enchente, inundação e desmoronamento em Santa Maria de Itabira devido às chuvas durante esta madrugada. Osbairros afetados foram: Lambari, Nova Santa Maria, Centro, Porcão e Cidade Nova. De acordo com a corporação, ainda nesta tarde, há pessoas ilhadas e árvores caídas em via pública O Batalhão de Operações Aéreas encontra-se no município de Santa Maria de Itabira para realizar atendimento à população e o transporte de equipes de bombeiros. O número de desalojados ainda está sendo levantados . Mas, segundo os bombeiros, 10 pessoas ficarame duas pessoas morreram. Outras quatro estão desaparecidas.Nesta tarde, a chuva deu uma trégua e o o nível das águas do rioa calha.De acordo com o Corpo de Bombeiros, em Carangola são 8 pessoas desalojados e 18 desabrigados. No total, foramaproximadamente 3 mil pessoas.A cidade sofre com o abastecimento de águaparcialmente e sem previsão de retorno. Devido às chuvas ocorridas na manhã e tarde de sexta-feira (19/02) o Rio Carangola transbordou e atingiu a população ribeirinha, tendo diversas famílias ficado no interior de suas, impossibilitadas de sair. Os bombeiros foram chamados para atender, aproximadamente, 30 locais diferentes.42 pessoas foram socorridas pela. Quatro delas estavam em situação de risco iminente de desabamento deem local de difícil acesso. O nível da água está baixando lentamente, mas ainda há muitos locais inundados. Nesta tarde, de acordo com a corporação, não chove noDevido às fortes chuvas, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência dena cidade. Na residência haviam quatro moradores , duas crianças 12 e 17 anos e um casal. No que a residência desabou, o homem e os dois filhos conseguiram sair com vida e sem, contudo a mulher, de 42 anos, foi soterrada e morreu no local. O corpo da vítima foipela Defesa Civil Municipal de Divino.Nesse sábado (20/02), o Corpo de Bombeirossalvar uma pessoa ilhada devido às fortes chuvas. No local, segundo relatos da solicitante, três homens haviam atravessado o Rio Pará, parando em algumas pedras próximo a margem oposta - e com a subidada margem do rio e os aumentos da correnteza, ficaram ilhadas.As vítimas não apresentaram lesões ou não foram levadas para unidade hospitalar. Vítima sem lesões ou ferimentos não houve condução parahospitalar.