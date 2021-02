Santa Maria de Itabira 'está sob as águas', diz Defesa Civil; veja fotos

Santa Maria de Itabira na manhã deste domingo (21/02), após fortes chuvas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) Santa Maria de Itabira, Região Leste, está em estado de máximo alerta após fortes chuvas entre esse sábado (20/02) e este domingo (21/02). A Defesa Civil de Santa Maria de Itabira e de Itabira e o Corpo de Bombeiros, trabalham em diversos pontos do município após registros de deslizamentos, soterramentos e alagamentos. A cidade de, Região Leste, está em estado de máximo alerta apósentre esse sábado (20/02) e este domingo (21/02). Ade Santa Maria de Itabira e de Itabira e o Corpo de Bombeiros, trabalham em diversos pontos do município após registros de deslizamentos, soterramentos e alagamentos.









O coordenador também relatou que encontrou dificuldades em contatar a Defesa Civil de Minas Gerais, em tentativa de solicitar reforço para atender os afetados. Eduardo Martins também informa problemas nas estradas que dão acesso à Santa Maria de Itabira e pede ajuda ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER).





Santa Maria de Itabira fica alagada depois de fortes chuvas neste fim de semana



Vídeo: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pic.twitter.com/S6Z95rhLWT %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 21, 2021 “Estou com dificuldades de falar no DER para ajudar na desobstrução da estrada entre Itabira e Santa Maria, tem diversos pontos de obstrução total. Estou com a Prefeitura de Itabira ajudando nessas liberações, estou com a Prefeitura de Santa Maria também ajudando em sentido contrário, mas está lento, e o DER ajudaria muito, justamente por ter nohall em cima do assunto. Se fosse possível a Defesa Civil Estadual entrar em contato com o DER, é a estrada MGC-120, sentido Itabira-Santa Maria”, contou.