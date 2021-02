Chuvas: pelo menos 15 famílias foram retiradas das suas casa em Matipó

Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros na cidade (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Aproximadamente 15foram retiradas de suas casas devido às chuvas dos últimos dias em, também na Zona da Mata. A informação foi divulgada na tarde deste sábado (20/02)O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h dessa sexta-feira (20/02). A cidade encontrava-se alagada em vários pontos.A região mais prejudicada foi nas proximidades da, próximo aodeVárias famílias foram retiradas de suas casas, com ajuda de embarcações ou sendo carregadas. Foram priorizados idosos, crianças e outras pessoas com dificuldade de locomoção, primeiramente.De acordo com o Corpo de Bombeiros, houvede algumas pessoas em deixar seus imóveis.