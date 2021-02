o de Vilma Reginaldo, gerente dorodou os grupos de WhatsApp em todo o Brasil. Aos prantos, ela relata o sofrimento para retirar 14 internos do segundo andar atingido pelo temporal que castigounessa sexta-feira (19/2).

A chuva além do normal, cerca de 150 mm (de acordo com a Defesa Civil), provocou estragos e levou desespero aos funcionários e internos do lar de idosos, no bairro Campinho de Baixo, em Lagoa Santa. Por volta das 13h30, começou a cair água pelo teto e uma enxurrada desceu pelas paredes dos quartos do segundo andar no imóvel. Nesta hora, a gerente Vilma Reginaldo e mais duas funcionárias começaram o trabalho de remoção dos idosos.

Temporal atinge lar de idosos em Lagoa Santa e áudio de gerente viraliza.



Em conversa com as irmãs Adriana e Edivânia Vieira, voluntárias da casa que visitaram neste sábdo o local, ela relembra o dia triste: “os quartos começaram a pingar todos, sem exceção. A chuva inundou a casa toda de água e o elevador travou. A maioria, a gente teve que descer carregando no colo com eles pela escada. Sendo que três são cadeirantes. Foi um sufoco”.

Vilma Reginaldo relata que em 28 anos que trabalha no local nunca presenciou nada igual (foto: Carlos Altman/EM)

Vilma Reginaldo, que trabalha no Lar Nossa Vivenda há 28 anos, disse que nunca presenciou nada igual. Emocionada ela relembra: “Eu chorava o tempo todo, foi muito triste. Eu gravei o áudio chorando, não consigo parar de lembrar das cenas de ontem. Vendo eles (idosos) hoje alojados na andar debaixo, em segurança, é o que importa”, finaliza.





Solidariedade

Durante todo o dia, dezenas de pessoas levaram doações para o Lar de Idosos (foto: Carlos Altman/EM)

Ao longo deste sábado, dezenas de moradores de Lagoa Santa e região levaram alimentos, roupas, produtos de limpeza e fraldas geriátricas para os internos. A gerente Vilma agradece a rede de doações. De acordo com ela, o áudio compartilhado nos grupos de WhatsApp comoveu muita gente. Ela está feliz com a solidariedade de todos e, no momento, ela reafirma que todas as doações são bem-vindas e que eles precisam, com urgência, finalizar as obras do telhado e tinta para pintar as paredes.



As doações em dinheiro podem ser feitas pela conta:

Banco: Caixa

Agência: 1460

Operação 003

Conta corrente: 225-8

Nossa vivenda casa para idosos

CNPJ: 16.844.276/0001-96

Mais informações acesse: https://nossa-vivenda-casa-para-idosos.negocio.site/

Endereço: R. Pinto Alves, 4685 - Campinho de Baixo, Lagoa Santa