Autoridades trabalham na limpeza das ruas e vistorias em Manhuaçu e região

A Represa do Ricardo, na zona rural de Luisburgo, não suportou o volume de água (foto: Reprodução/ Internet )

Pelo menos 20 pessoas que estavam ilhadas e foram resgatadas em Manhuaçu, na Zona da Mata, devido às fortes chuvas dos últimos dias.Várias ruas de diversos bairros forampelas, que invadiram comércios e residências. Neste sábado (20/02), foi realizada apenas a limpeza de pistas e vistoria de áreas de risco e imóveis em situação de perigo.Em princípio, a chamada deu entrada no sistema do Corpo de Bombeiros como rompimento de represa em Luisburgo e que as águas chegariam ao Rio Manhuaçu. Consequentemente, afetando toda região.Entretanto, de acordo com a corporação, foi confirmado apenas ode uma represa pelas fortes chuvas em uma de suas laterais, que acabou elevando o nível das águas do Rio Manhuaçu para fora da calha, o que inundou o município de Manhuaçu e regiõesNa madrugada desta sexta-feira (19/02), uma mulhersoterrada em Divino, cidade próximo à Carangola, na região do Caparaó, Zona da Mata.O acionamento dos Bombeiros se deu na manhã desta sexta-feira (19/02), por volta das 10h20. A operação de buscas se concentrou nas cidades de Manhuaçu, Orizânia, Matipó e Espera Feliz.Com onatural, o nível da água das regiões alagadas diminuiu ainda no fim da noite. O retorno para calha do rio foi lento e gradual e durante toda madrugada foi realizado o monitoramento.