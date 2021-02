Represa transborda em Luisburgo e coloca Manhuaçu em alerta para enchente

População ribeirinha de Manhuaçu está em estado de atenção, cumprindo orientação da Defesa Civil Municipal. Quem mora a 2 metros do rio, deve retirar móveis e eletrodomésticos de casa (foto: Reprodução/Internet)





Toda a população de Manhuaçu está em estado de atenção, por determinação da Defesa Civil. A orientação é que, para quem mora a 2 metros do Rio Manhuaçu deixe as suas casas.





A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm monitorado o nível do rio e o volume de água que desce por seus afluentes, principalmente do córrego Fortaleza, que recebe as água do açude em Luisburgo.





A coordenadora de Defesa Civil de Manhuaçu, Vininha Nacif, disse que além dos ribeirinhos, os moradores das encostas devem ficar atentos aos deslizamentos. Ao pressentir movimentação do terreno, os moradores devem deixar suas casas.

A “”, como é conhecido oconstruído no córrego Fortaleza, na zona rural de, não suportou o volume de água acumulada, depois das chuvas que estão caindo na região de Manhuaçu desde a noite de quinta-feira (18/2) e transbordou. A informação é da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manhuaçu.