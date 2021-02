Enchente causa morte de uma mulher, invade casas e deixa Manhuaçu em alerta

Em Santa Margarida, as águas do rio saíram do leito e provocaram vários pontos de alagamentos (foto: Reprodução Internet)

Asque atingem praticamente todo Minas Gerais neste mês de fevereiro provocaram mais uma morte no Estado. Na madrugada desta sexta-feira (19/2),soterrada em Divino, cidade próximo à Carangola, na região do Caparaó, Zona da Mata.Em Divino, Sheila Teres Dornelas Costa, de 41 anos, morreu soterrada em sua casa localizada em uma encosta. Segundo informações da Polícia Militar, o pai de Sheila, João Dornelas Costa, disse que se levantou às 5h da manhã e foi até a cozinha fazer o café, quando ouviu um estrondo.

Quando foi conferir o que havia acontecido, viu que o barranco já havia estourado uma parede e estava deslizando sobre a casa. O homem gritou por socorro e pediu para as três crianças que dormiam no quarto saírem da casa. As crianças conseguiram sair, mas a mãe delas, Sheila, acabou sendo soterrada.

A Polícia Militar compareceu ao local após ser acionada e com a ajuda de vizinhos conseguiu retirar o corpo de Sheila dos escombros, por volta das 7h30.



As chuvas também causaram enchentes em rios e córregos de várias cidades do entorno de Manhuaçu, a maior cidade da região. Ainda provocaram deslizamentos e interdição da BR-111, entre Reduto e Manhumirim.





Durante toda a noite de quinta-feira (18/2) e a madrugada desta sexta, a Defesa Civil registrou muitas ocorrências causadas pelas fortes chuvas em Luisburgo e São João do Manhuaçu, cidades cortadas pelos principais afluentes do Rio Manhuaçu, com as águas invadinho as casa dos ribeirinhos. A Coordenadoria de Defesa Civil de Manhuaçu informou que as chuvas foram muito fortes, conforme a previsão do alerta, em torno de 80 milímetros.





Em Manhuaçu a apreensão é grande com a chegada do volume de água que virá dos afluentes e demoram cerca de oito horas para chegar no leito do rio, no perímetro urbano. A população ribeirinha de Manhuaçu está em estado de alerta.





Em São João do Manhuaçu, o nível do Rio Manhuaçu subiu muito e já invadiu várias casas e ruas. Em Pirapetinga e Caputira, a cheia também invadiu casas. O mesmo aconteceu em Santa Margarida.





A previsão da Defesa Civil é que as chuvas continuem caindo na região durante toda a sexta-feira. Vininha Nacif, da Comdec de Manhuaçu, disse que o que mais preocupa são as encostas, e que as pessoas que moram nessas áreas devem ficar atentas. As áreas que mais preocupam são os bairros Santa Terezinha, Engenho da Serra, Matinha, Petrina, Nossa Senhora Aparecida, Santana.

Nesses bairros, as ocorrências de delizamentos são frequentes, e os moradores devem estar em atenção total e em situação de perigo iminente, segundo Vininha Nacif, é melhor abandonar as casas. Ela alertou que, para que essa decisão seja tomada, os moradores devem se informar por meio dos órgãos oficiais, como a Comdec, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, porque nessa época, segundo ele, o que não faltam são as fake news.