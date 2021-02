Manhã de chuva na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O fim de semana deve continuar chuvoso em Belo Horizonte e demais regiões mineiras. A precipitação é resultado das áreas de instabilidade atmosféricas geradas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que age sobre o Sudeste brasileiro.





LEIA MAIS 20:28 - 18/02/2021 Vacinação de idosos a partir de 87 anos começará na sexta (19/2) em Uberaba

17:57 - 18/02/2021 Parque Guanabara funciona com 50% da capacidade para evitar aglomerações

18:09 - 18/02/2021 Chuva danifica sepulturas em cemitério de Ponte Nova Inmet), em Belo Horizonte, a temperatura nesta sexta-feira (19/2) varia entre 18°C e 27°C.



A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. No sábado (20) e domingo (21), a situação pode se manter, mas com uma ligeira queda de temperatura, com mínima de 17°C e máxima de 26°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (), em Belo Horizonte, a temperatura nesta sexta-feira (19/2) varia entre 18°C e 27°C.A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. No sábado (20) e domingo (21), a situação pode se manter, mas com uma ligeira queda de temperatura, com mínima de 17°C e máxima de 26°C.





“O céu permanece muito nublado com as típicas pancadas de chuva do verão, de moderada a forte intensidade, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios, especialmente nos setores Norte, Centro e Leste de Minas Gerais, onde se deve redobrar cuidado, por gerar possíveis transtornos à população, como alagamentos e/ou elevação dos níveis de rios”, alerta o boletim do Inmet desta sexta-feira (19).





A temperatura mais alta desta sexta (19) é prevista para o Triângulo Mineiro, onde os termômetros podem marcar 35°C.





No sábado (20), há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana e Zona da Mata. Já no domingo, chove forte também no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Oeste, além das outras regiões citadas anteriormente.





Nas demais regiões do estado, os próximos dias serão de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas.