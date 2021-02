Vacinação de idosos a partir de 87 anos começará na sexta (19/2) em Uberaba

Parte dos idosos acima de 90 anos de Uberaba já foram vacinados, via drive-thru (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Já a vacinação da 2ª dose para os profissionais de saúde, ainda segundo informações da Secretária de Saúde de Uberaba, será retomada a partir da próxima segunda-feira (22/2).

O restante dos idosos acamados acima dos 90 anos segue sendo imunizado em casa durante esta semana pela equipe da Central de Vacinas e recebendo a primeira dose da vacina. Com relação aos idosos acima de 87 anos que estiverem acamados, ainda de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, eles podem ligar nas Unidades Básicas de Saúde para repassar as informações, para também serem atendidos em casa, de acordo com a disponibilidade das equipes.

“Eles deverão apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência para serem vacinados. Caso as vacinas acabem, eles voltarão a ser convocados assim que mais doses do imunizante chegarem à cidade”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.



Mais de 13 mil doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Uberaba

Segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (18), 10.536 moradores do município já receberam a primeira dose da vacina. Em relação à segunda dose, foram 2.488 pessoas imunizadas e, ao todo, foram aplicadas 13.024 doses.

Nas últimas 24h, cinco pessoas morreram vítimas da COVID-19 na cidade

Conforme o último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (17/2), Uberaba registrou nas últimas 24 horas 156 novos casos da doença e cinco óbitos (três homens e duas mulheres; todos acima dos 70 anos), totalizando, desde o início da pandemia, 14.484 casos positivos, sendo que destes 320 pessoas morreram e 12.422 pacientes já se recuperaram.

Com relação à preocupante ocupação dos leitos de UTI/COVID dos hospitais particulares, esta sofreu uma discreta queda nas últimas 24h, ou seja, de 94% para 88%. Já os leitos das enfermarias privadas estão com 65% de ocupação. E no que diz respeito à taxa de ocupação dos leitos/COVID da rede pública está em 47% os de UTI e 59% de enfermaria.





receberão aa partir da(19/2) em, no Triângulo Mineiro. A vacinação ocorrerá entre 8 e 16h, no sistemaem dois postos de vacinação: Funel e ABCZ, que serão, exclusivamente, para a imunização deste público.