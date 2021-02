Ocupação dos leitos particulares de UTI/COVID em Uberaba está quase em 100%

Atual boletim epidemiológico de Uberaba divulgado no início da noite desta quarta-feira (17/2) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A taxa de ocupação dos leitos UTI/COVID de hospitais particulares em Uberaba está perto de atingir os 100%. O boletim epidemiológico desta quarta-feira (17/2) registrou a maior taxa de ocupação, desde o início da pandemia, ou seja, preocupantes 94%. Já a taxa de ocupação dos leitos privados de enfermaria destinados à doença também liga um sinal de alerta: perto dos 80%.

Por outro lado, a situação só não chega a ser alarmante no município porque as ocupações dos leitos de UTI e enfermaria/COVID da rede pública estão controladas: 49%, UTI, e 56%, enfermaria. Com relação a todos os hospitais da cidade, a taxa de ocupação das UTIs está em 67% e de enfermaria, em 60%.

Nas últimas 24 horas foram registrados 134 casos positivos em Uberaba e nenhum óbito. Ao todo, desde o início da pandemia, 14.328 pessoas foram infectadas pela COVID-19 na cidade, sendo que 12.360 se recuperaram e 315 pacientes morreram.

Enquanto isso, devido ao aumento considerável, por dia, nos números de mortes, doentes ativos, internações e casos positivos, nos meses de janeiro e fevereiro, a cidade segue um novo decreto que ainda tem validade por mais cerca de uma semana e que proíbe o funcionamento nos finais de semana de shoppings, comércio de rua, restaurantes, bares, salões de beleza, entre outros estabelecimentos comerciais.

Mais de 12 mil pessoas já foram vacinadas em Uberaba

Segundo o último balanço da vacinação de Uberaba, 10.279 pessoas já receberam a primeira dose contra a COVID-19. Já a aplicação da 2ª dose, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, segue de acordo com o prazo previsto no cartão de vacinas e já registrou 2.320 pessoas imunizadas. Ao todo, foram aplicadas 12.599 doses até o momento.

“Os idosos acima de 90 anos seguem com atendimento no drive-thru da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel).

Já os profissionais de saúde que tomaram a 1ª dose da CoronaVac no início da campanha de vacinação devem seguir a data de retorno apontada no cartão de vacina e comparecer até o posto da Funel para a 2ª dose.

Os idosos dos asilos também já estão recebendo a 2ª dose da vacina nas casas de repouso.

Os profissionais de saúde já convocados devem comparecer no Pavilhão Multiuso da ABCZ, no Parque Fernando Costa, para serem vacinados.

Os idosos acamados seguirão sendo imunizados em casa, ao longo da semana”, informou nota da Prefeitura de Uberaba.