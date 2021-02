Parque Guanabara funciona com 50% da capacidade para evitar aglomerações

O parque manterá o horário de funcionamento de 13h às 22h de quarta-feira a domingo (foto: Túlio Santos/EM/D.a Press )

Depois de 11 meses sem abrir as portas, o Parque Guanabara voltou a funcionar nesta quinta-feira (18/2), na Pampulha. Mas a expectativa será maior para o primeiro fim de semana com as atrações em funcionamento, o que não ocorria desde março do ano passado. Com as crianças ainda vivendo período de férias, a direção espera compensar as perdas, mas sem se descuidar das normas sanitárias de combate ao coronavírus.

O parque manterá o horário de funcionamento de 13h às 22h de quarta-feira a domingo. No período fechado, os funcionários passaram por treinamento específico para controlar as aglomerações em brinquedos e orientar o público, sobretudo as crianças.





A lotação-máxima será 50% da capacidade total, com distanciamento mínimo de 2 metros. O parque pode comportar apenas 600 pessoas, no total. O som ambiente a todo momento lembrará ao público sobre a obrigação do uso de máscara e de álcool em gel.





“Além de todos os procedimentos que temos, incorporamos treinamentos de combate à COVID, com uso de álcool em gel, máscara, distanciamento, marcações no chão e proteção física nos atendimentos”, afirma o empresário e sócio-proprietário do Parque Guanabara, Reynaldo Pereira.





Para comemorar o retorno das atrações, o parque reativou três novos brinquedos infantis: Floresta Encantada, Roda Palhaço e Xícara Maluca. Os equipamentos passaram por manutenções periódicas no tempo em que não teve autorização para abrir.





Na visão de Reynaldo, o parque espera cumprir com todos os protocolos da PBH: “Ficar 11 meses fechado dá para quebrar qualquer parque. Mas pretendemos cumprir nosso horário de funcionamento, atendendo da melhor forma possível”.

Prejuízos

Mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia, o parque não demitiu nenhum dos 106 funcionários. A despesa de manutenção do espaço girou em torno de R$ 400 mil por mês.

“Os custos de um parque de diversão são muito grandes. Estávamos aguardando o momento de poder funcionar já que nunca sabíamos”, afirmou Reynaldo.