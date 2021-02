Volta às aulas: TV Alterosa vai transmitir aulas para crianças de Valadares

O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, disse que a parceria com a TV Alterosa Leste vai oferecer ensino de qualidade e a distância para as crianças valadarenses (foto: Divulgação PMGV) aulas semipresenciais na rede pública de Governador Valadares, a TV Educação, parceria entre a Prefeitura de Valadares e a TV Alterosa, vai oferecer o conteúdo das aulas a distância para estudantes da Educação Infantil até o 5º ano. Com o retorno dasna rede pública de, a TV Educação, parceria entre a Prefeitura de Valadares e a TV Alterosa, vai oferecer o conteúdo das aulas a distância para estudantes daaté o 5º ano.





As atividades na TV Educação começam na segunda-feira (22/2), com novidades na TV Alterosa, sinal 13.2. O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, disse que a iniciativa é pioneira no país e funciona com sucesso desde o ano passado.





A Prefeitura informou que, ao todo, mais de 200 servidores fazem parte do time da TV Educação: professores que cuidam da apresentação das aulas e equipe de produção do conteúdo didático pedagógico, além de interpretes de libras e a equipe técnica de suporte de gravação.





Lançada em junho de 2020, a TV Educação (canal 13.2) surgiu para os alunos que não têm acesso à internet ou a um celular/computador em casa. A equipe foi formada por 47 professores e intérpretes de LIBRAS. O aluno ainda tem acesso às aulas no canal da SMED no Youtube (SMEDGV).





Os professores que participaram da Plataforma e TV Educação tiveram diferentes experiências, como lidar com novas tecnologias, o uso da Plataforma, acostumar com a câmera para gravar, além de criar um conteúdo interessante para conquistar os estudantes.





A ideia bem sucedida surgiu quando o secretário de Educação da cidade, José Geraldo Lemos Prata, ficou sabendo do Decreto nº 10.312, da Presidência da República, de 4 de abril de 2020, que autoriza as emissoras de TV a criarem canais temporários com a finalidade de apoiar ações que promovam a educação no período de pandemia.





A TV Alterosa Leste se interessou pela parceria e apresentou um mapa de cobertura que agradou ao município, por estar presente no lares da maioria dos valadarenses.