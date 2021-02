BH tem alerta de chuva com raios e rajadas de vento até este sábado (20/2)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, a temperatura nesta sexta-feira (19/2) varia entre 18°C e 27°C. A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. No sábado (20) e domingo (21), a situação pode se manter, mas com uma ligeira queda de temperatura, com mínima de 17°C e máxima de 26°C.