Polícia prende homem acusado de estupro e extorsão em Manhuaçu

Polícia de Manhuaçu prendeu suspeitos de crimes na região (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 22/3/12)

De uma só vez, a Polícia Civil de, na Zona da Mata mineira, solucionou um caso dee também um descumprimento de medida protetiva. Dois homens foram presos: um de 32 anos, e outro de 30.O primeiro caso se refere a um crime ocorrido em 2014, quando um homem, então com 26 anos, abusou sexualmente de um adolescente, de 13. Ainda exigiu dinheiro para comprarO criminoso obrigou a vítima a acompanhá-lo até um lote, onde os abusos ocorreram. O autor do crime já tinha sido julgado à revelia e foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e extorsão.O segundo caso caso ocorreu no Povoado Bom Jesus, distrito de Realeza, pertencente ao município de Manhuaçu.Um homem, que havia descumprido medida protetiva ea ex-mulher, foi preso.Segundo as investigações, o suspeito, mesmo ciente da ordem judicial, teria ido ao portão da residência da vítima para ameaçá-la.Ainda: ele teria desferidona janela da casa da ex-mulher e fugido do local.