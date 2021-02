Estelionatário que causou prejuízo de R$ 480 mil a varejistas é preso em BH

As investigações apontaram que o estelionatário agia há oito anos e teria cometido inúmeros crimes (foto: Divulgação/PCMG)

Um estelionatário, de 30 anos, que agia desde 2013 e teria cometido inúmeros crimes de estelionato contra um dos principais varejistas do país – num total avaliado em R$ 480 mil –, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (9/2). O suspeito está sendo indiciado, também, por falsificação de documento e comunicação falsa de crimes.





O delegado Vinicius Dias revela como o homem agia: “Ele comprava produtos eletrônicos (celulares, notebooks, tablets) nas principais redes varejistas, através do comércio eletrônico. Depois, registrava um boletim de ocorrência relatando que não havia recebido os produtos e, posteriormente, recebia novas mercadorias. Depois disso, anunciava os itens em sites de vendas”.





As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar todos os integrantes do grupo, pois as suspeitas apontam que outras pessoas estão envolvidas.



“A Polícia está atenta aos casos de estelionato e trabalha na identificação de outros indivíduos que possam estar envolvidos nessa organização criminosa, porque existe uma divisão de tarefas para que o crime possa ser consumado”, concluiu o delegado Sales.





No momento da prisão, o suspeito tinha em seu poder dois aparelhos celulares avaliados em R$ 20 mil, além de notas fiscais falsas e um veículo de luxo.