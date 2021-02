PM apreende quase 200 barras de maconha em operação em Uberlândia

Drogas foram encontradas em duas casas (foto: Divulgação/PMMG) Polícia Militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apreendeu quase 200 barras de maconha, além de encontrar haxixe, drogas sintéticas, e prendeu dois homens. As abordagens fazem parte da operação Uberlândia Mais Segura, deflagrada nessa segunda-feira (8/2) pelo 32º Batalhão da PM. Em duas ações, aem, no Triângulo Mineiro, apreendeu quase, além de encontrar. As abordagens fazem parte da, deflagrada nessa segunda-feira (8/2) pelo 32º Batalhão da PM.





Chamou a atenção ainda do fato de nesse mesmo imóvel estar um caderno de contabilidade e um comprovante de que o entorpecente teria sido comprado no Paraguai.





Um rolo de papel filme, um facão e uma balança também foram apreendidos na casa.





Segunda ação

Em outra verificação de denúncia de venda de drogas, desta vez no bairro Pampulha, zona sul de Uberlândia, policiais bateram em uma casa e foram recebidos por um homem. Com ele foi encontrado MDMA, o que possibilitou a verificação no imóvel.





Num forro de gesso, a PM achou 30 barras prensadas de maconha, pouco mais de 1kg da chamada “maconha colombiana” e 33 porções de haxixe. Com o flagrante, o homem confessou à PM que havia usado o dinheiro do acerto da empresa para qual trabalhava como investimento para comprar as drogas e revender.