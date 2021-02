Força tarefa fechou 67 comércios de Uberlândia que descumpriam decreto

Além da PM, 14 fiscais do município participaram das ações (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia na fiscalização do novo decreto de restrição das atividades comerciais autuou e fechou 67 estabelecimentos na cidade durante o último fim de semana. O trabalho ainda envolveu ações da Polícia Militar (PM) em um baile clandestino, quando quatro pessoas foram presas. Desde sexta-feira (5/2) bebida alcoólicas não podem ser vendidas e bares não podem abrir no fim de semana. A força tarefa do que atua no município denade restrição das atividades comerciaisna cidade durante o último fim de semana. O trabalho ainda envolveu ações da Polícia Militar (PM) em um, quando quatro pessoas foram presas. Desde sexta-feira (5/2) bebida alcoólicas não podem ser vendidas e bares não podem abrir no fim de semana.









Apesar de terem de ser fechados, os estabelecimentos flagrados no fim de semana encaminharam pedidos ao município para que pudessem voltar a abrir as portas durante a semana. A Prefeitura abriu esse precedente aos que infringiram decreto pela primeira vez, mas as autuações não foram suspensas. Se flagrados em reincidência, ele terão que fechar por 15 dias.





Polícia Militar

O comando da PM também informou que colocou à disposição da força tarefa 110 militares e 40 viaturas para ajudar na fiscalização, além de lançar operações isoladas entre a noite de sexta e o domingo (7/2).





A ação policial que mais chamou a atenção foi a dispersão de uma festa que acontecia, pelo segundo dia consecutivo, no entorno da Avenida Solidariedade, no Bairro Dom Almir, zona leste de Uberlândia.



Além da prisão de quatro pessoas, um carro roubado foi recuperado, pelo menos uma estabelecimento foi fechado por comércio de bebidas, 26 veículos foram removidos por infrações de trânsito, além de outras apreensões, com geladeiras e freezers.