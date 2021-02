Depois de pior mês da pandemia, Uberlândia volta a restringir comércio

Secretário de Saúde informou que a cidade tem 140 internados em UTI (foto: Valter de Paula/Secom/PMU) A partir da próxima sexta-feira (5/2), o comércio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, terá horários restritos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3/2) com nova deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. Contudo, a volta às aulas acontecerá no dia 8, mesmo com aumento do casos de infecção por coronavírus na cidade. . O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3/2) com nova deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento à. Contudo, a volta às aulas acontecerá no dia 8, mesmo com aumento do casos de infecção por coronavírus na cidade.





A principal restrição é a venda de bebidas alcóolicas, que fica proibida em qualquer estabelecimento entre 18h e 5h, inclusive a entrega em domicílio desses produtos está suspensa.





Estabelecimentos de venda de bebidas não podem abrir nos finais de semana, sendo que de segunda a sexta-feira podem funcionar até 18h. Bares e restaurantes podem funcionar apenas de segunda a sexta, das 11h às 18h. Contudo, aos sábados e domingos podem fazer entregas à vontade.





Os eventos sociais estão proibidos. Já clubes poderão funcionar até 18h e deverão se manter fechados no fim de semana.

De maneira geral, os comércios não essenciais só poderão funcionar também de segunda a sexta-feira. Nos bairros, o expediente será de 9h às 18h. Os estabelecimentos do Centro poderão atender das 9h30 às 18h. Já shopping centers poderão trabalhar das 10h às 18h. Academias poderão funcionar de segunda a sexta até 18h.





As novas regras têm duração de pelo menos 10 dias e poderão ser estendidas com o objetivo de desafogar leitos de UTI das redes público e privada de saúde. O mês de janeiro foi o pior em quantidade de novos casos de COVID-19 em Uberlândia, atingindo 12.874 confirmações. Isso equivale a mais que o triplo registrado em dezembro de 2020 e um crescimento de 50% no comparativo ao pior mês até então, que foi setembro do ano passado.





“Esse aumento dos casos é reflexo das confraternizações de fim de ano. Fizemos o alerta no início de dezembro. Estamos com uma média de 3.500 novos casos por semana e hoje temos mais de 140 pessoas internadas. Se continuar assim, daqui a pouco haverá uma saturação dos leitos de UTI. Iremos fazer uma análise, nos próximos 10 dias, para ver se ocorre uma desaceleração do contágio”, detalhou o secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues da Cunha, em entrevista coletiva nesta quarta.





Aulas

As aulas na rede municipal foram mantidas no esquema de revezamento e de escolha dos pais, como explicou a secretária municipal de Educação, Tânia Toledo. “Os alunos não são obrigados a mandar os alunos já na próxima semana. Ele pode escolher mantê-los em casa com aulas remotas. As salas terão até 50% dos alunos em uma semana e na seguinte os demais 50% poderão ir para aula presencial”, disse.