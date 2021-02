Janeiro foi o mês com maior número de novos casos de COVID-19 em Uberlândia

Apesar dos aumentos dos casos, Uberlândia não restringiu comércio (foto: Reprodução/Wikipedia/will7) Janeiro terminou como o mês com o maior número de novos casos de COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram 12.874 confirmações de novos pacientes com coronavírus. Durante o primeiro mês de 2021, o município também ultrapassou as 800 mortes pela doença. Por enquanto não existe nenhuma sinalização da Prefeitura de restringir comércio. , no Triângulo Mineiro.de novos pacientes com coronavírus. Durante o primeiro mês de 2021, o município também ultrapassou as 800 mortes pela doença. Por enquanto não existe nenhuma sinalização da Prefeitura de restringir comércio.





No comparativo de novos pacientes de COVID-19 feito entre os dias 31 e 1º de janeiro, o boletim municipal apontou que os casos chegaram 55.981 no final do período. O ano havia sido aberto com 43.107 contaminações confirmadas. Ao todo, durante o mesmo período foram 73 mortes pelo doença, chegando a 817 delas em janeiro.





O número de novos casos de janeiro é quase 50% maior que o mês de setembro, que até então tinha sido o pico de confirmações de COVID-19 na cidade. Fazendo o mesmo comparativo entre o último e o primeiro dias do período, segundo o boletim municipal, houve 8.584 novos infectados pelo novo coronavírus em setembro.

Depois disso, outubro e novembro apresentaram queda nas contaminações registrando 6.109 e 3.042 respectivamente. Dezembro retomou o aumento, com 4.060 casos novos. Chama a atenção, contudo, que nesse início de 2021 as confirmações tenham mais que triplicado entre um mês e outro.





Ocupação de leitos

Atualmente 85% dos leitos de UTI exclusivos para casos graves de COVID-19 são usados. Isso resulta na ocupação de 73% dos leitos de UTI gerais da rede municipal de saúde.



Na primeira quinzena de janeiro, a Prefeitura informou que reativaria 16 leitos de UTI no anexo do Hospital Municipal para atendimento exclusivo de pacientes graves de COVID-19. Em novembro de 2020, o município desativou 42 leitos de UTI específicos para a doença por redução da demanda. À época, foi informado que esses mesmos leitos poderiam ser ativados caso houvesse necessidade.





Festas e não comércio

Ainda em janeiro, mesmo com os números de contaminação mostrando tendência de aumento, o comércio de Uberlândia não foi restrito. O secretário de Saúde, Gladstone Rodrigues, afirmou, à época, que o momento era reflexo da contaminação que aconteceu nas festas de fim de ano.