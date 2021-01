Uberlândia usou 85% das doses do lote inicial de vacinas contra COVID-19

A partir de 1º de fevereiro o restante das doses será aplicado em profissionais de saúde (foto: Divulgação/Secom) 6.901 doses iniciais da vacina contra a COVID-19 que chegaram a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 5.789 delas foram aplicadas desde 19 de janeiro, segundo balanço divulgado pela secretaria municipal de Saúde. Isso equivale a pouco menos de 85% do total da unidades. A cidade aguarda a entrega de outras 8.158 doses, que chegaram nessa sexta-feira (29/01) na Superintendência Regional de Saúde (SRS). Dasiniciais da vacina contra a COVID-19 que chegaram a Uberlândia, no Triângulo Mineiro,desde 19 de janeiro, segundo balanço divulgado pela secretaria municipal de Saúde. Isso equivale a pouco menos deda unidades. A cidade aguarda a entrega de outras(29/01) na Superintendência Regional de Saúde (SRS).





12:21 - 25/01/2021 COVID-19: Fórum de Uberlândia volta a restringir atendimento presencial profissionais do setor da saúde, especificamente os da linha de frente, foram os primeiros a serem vacinados. Em quatro dias, 4.472 doses foram aplicadas, sendo 1.605 em técnicos de enfermagem, 1.180 em médicos, 883 em enfermeiros e 804 nos demais trabalhadores de saúde que também atuam no combate à doença, como assistentes sociais, fisioterapeutas e outros. Os, especificamente os da linha de frente, foram os primeiros a serem vacinados. Em quatro dias, 4.472 doses foram aplicadas, sendo 1.605 em técnicos de enfermagem, 1.180 em médicos, 883 em enfermeiros e 804 nos demais trabalhadores de saúde que também atuam no combate à doença, como assistentes sociais, fisioterapeutas e outros.





Posteriormente, a imunização foi feita em idosos nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs), bem como das pessoas com deficiência em residência inclusiva. As equipes visitaram 28 instituições, aplicando 771 doses, segundo balanço municipal.





Idosos acamados também passaram a receber o imunizante na última semana. Ao todo, 546 idosos receberam em casa a visita das equipes de vacinação.





A Prefeitura ainda informou que 34 unidades da vacina apresentaram desvio de qualidade ou perda técnica. A maioria desses problemas era relativo a volume insuficiente, falta de rótulo, entre outras situações encontradas. O quantitativo representa 0,58% do total, considerado dentro da normalidade em grandes escalas de imunização. Os frascos permanecem armazenados para eventual análise da Secretaria de Estado de Saúde.





Na próxima segunda-feira (1/02), o restante das doses será aplicado exclusivamente nos profissionais de saúde já cadastrados e que estão na linha de frente do combate à pandemia, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. O processo será realizado a partir das 9h, no UTC. Os profissionais serão avisados por SMS, a exemplo do que já vinha acontecendo.





Segunda dose

Conforme atualização do Informe Técnico do Ministério da Saúde, a segunda dose deverá ser aplicada entre 15 e 21 dias de intervalo da primeira. Com isso, assim que a Superintendência Regional de Saúde liberar as outras 6.901 doses remanescentes, a vacinação desse público contemplado na primeira etapa será retomada.





Novo lote

Nessa sexta, a SRS em Uberlândia recebeu 17.780 unidades das vacinas Astrazeneca/Oxford e CoronVac. Elas serão distribuídas para 18 Municípios do Triângulo Norte que fazem parte da região de atuação da unidade.