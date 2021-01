COVID-19: Fórum de Uberlândia volta a restringir atendimento presencial

Fórum vai atender das 11h às 17h (foto: Roberto Leal/TJMG) Fórum de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, voltou a restringir o atendimento presencial. A partir desta segunda-feira (25/01), apenas casos de urgência, que não sejam possíveis de serem resolvidos remotamente, serão atendidos no palácio da justiça local. O motivo foi a regressão da microrregião Uberlândia/Araguari para a Onda Vermelha do Minas Consciente. , no Triângulo Mineiro, voltou a. A partir desta segunda-feira (25/01), apenas casos de urgência, que não sejam possíveis de serem resolvidos remotamente, serão atendidos no palácio da justiça local. O motivo foi a









O horário de atendimento também é restrito, sendo das 11h até às 17h em Uberlândia. Todas as mudanças serão mantidas até que haja mudança regional no Minas Consciente para ondas menos restritivas.





Apesar de Uberlândia não fazer parte do plano estadual de prevenção à disseminação da COVID-19, o fórum faz parte do poder Judiciário do Estado, obedecendo a ordens diretas do TJMG.





Na última semana, devido ao aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus, a microrregião a qual Uberlândia pertence foi classificada na onda mais restritiva do Minas Consciente, tendo que se manter nela por uma semana, pelo menos. Somente o município de Uberlândia já registra 53 mil casos confirmados de COVID-19, além de 790 mortes pela doença.