Uberlândia inicia vacinação de idosos em instituições de longa permanência

Equipes da Prefeitura vão até as ILPI's para aplicação (foto: Valter de Paula/Secretaria Municipal de Governo e Comunicação/Divugação) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, começou a aplicação de vacinas contra COVID-19 em idosos em instituições de longa permanência (ILPI's). De início, foram distribuídas quase 690 doses do imunizante. A vacinação de profissionais da saúde prosseguiu com objetivo de imunizar 1,2 mil trabalhadores do setor. Uberlândia, terá pouco mais de 6,9 mil pessoas imunizadas, após o ciclo de duas doses, com o volume enviado inicialmente pelo Governo Federal. , no Triângulo Mineiro, começou a(ILPI's). De início, foram distribuídas quase 690 doses do imunizante. A vacinação deprosseguiu com objetivo detrabalhadores do setor. Uberlândia, terá pouco mais de 6,9 mil pessoas imunizadas, após o ciclo de duas doses, com o volume enviado inicialmente pelo Governo Federal.









O grupo é prioridade dentro da Fase 1 do plano de vacinação municipal, que ainda inclui os profissionais da saúde, cujo recorte para as primeiras doses inclui aqueles que estão diretamente ligados ao trabalho com pacientes com coronavírus.





No primeiro dia de trabalho (19/01), 352 médicos, enfermeiros e técnicos receberam as doses iniciais da vacina. Até agora outros 1,2 mil profissionais foram convocados para o Uberlândia Tênis Clube (UTC) com o intuito de se proteger do coronavírus.





Ainda na Fase 1, é pretendido que os demais trabalhadores da área sejam imunizados e também pessoas com 75 anos ou mais. Isso depende de envio de mais vacinas. A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Claubia Oliveira, disse que o cronograma da segunda dose para todos os já vacinados e das etapas seguintes será definido conforme o recebimento de mais imunizantes.





“Temos muito inscritos, mas para o agendamento ficamos na dependência de termos a disponibilidade de doses. A segunda dose dessas pessoas já está garantida e, assim que tivermos a data, iremos retirar mais 6.901 doses para garantirmos a primeira e segunda dose dessa população", disse. Ela espera que gradativamente, o Ministério da Saúde envie novas remessas e, à medida que forem chegando, a aplicação será feita pelo município.