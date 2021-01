Minas tem segundo dia com maior número de casos de COVID-19

Minas Gerais registrou maispornas últimas. Com isso, o estado totalizacausados pela doença.





Segundo boletim epidemiológico emitido nesta quinta-feira (21/01) pela Secretaria de Estado de Saúde, foram contabilizadosde infecção por coronavírus nas últimas 24 horas. Foi o segundo dia com maior quantidade deda doença. A data com maior número de casos foi 15 de janeiro, com 9.120 registros



O total de ocorrências de COVID-19 em Minas é de 668.216. Desses, 590.226 já se recuperaram.

Belo Horizonte é a cidade com maior número de casos (78.822), seguida por Uberlândia (50.836) e Ipatinga (16.626).



A taxa de ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde no estado é de 73,95%.