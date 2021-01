Idosos acamados começam a ser vacinados em Uberlândia

Seis equipes da secretaria municipal de Saúde fazem a vacinação (foto: Divulgação/Secom) acamados começaram a ser vacinados contra a COVID-19 na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A previsão é de que sejam vacinados 600 idosos nesta fase, com o quantitativo da primeira remessa de imunizantes enviados dia 19 deste mês. Idososcomeçaram a sercontra ana cidade de, no Triângulo Mineiro. A previsão é de que sejam vacinadosnesta fase, com o quantitativo da primeira remessa de imunizantes enviados dia 19 deste mês.





LEIA MAIS 12:21 - 25/01/2021 COVID-19: Fórum de Uberlândia volta a restringir atendimento presencial

11:29 - 21/01/2021 Uberlândia inicia vacinação de idosos em instituições de longa permanência

19:55 - 19/01/2021 Enfermeira é a primeira vacinada contra COVID-19 em Uberlândia seis equipes da secretaria municipal de Saúde distribuídas nas quatro regiões da cidade para atender aos idosos acamados ou com dificuldades de locomoção que os impedem de ir até uma local de vacinação. Eles recebem a imunização em casa, uma vez que são considerados um dos grupos mais vulneráveis e com mais alto risco de óbito em caso de contaminação pelo vírus.



Além da vacinação dos acamados, os vacinadores continuam com a imunização dos profissionais e idosos das Instituições de Longa Permanência (ILPIs). As equipes já visitaram 14 instituições das 27 acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é de que até o fim desta semana, seja finalizado o trabalho nas instituições. O Município informou que, ao todo, sãoda secretaria municipal de Saúde distribuídas nas quatro regiões da cidade para atender aos idosos acamados ou com dificuldades de locomoção que os impedem de ir até uma local de vacinação. Eles recebem a imunização em casa, uma vez que são considerados um dos grupos maise com mais alto risco de óbito em caso de contaminação pelo vírus.Além da vacinação dos acamados, os vacinadores continuam com ados profissionais e idosos das Instituições de Longa Permanência (ILPIs). As equipes já visitaram 14 instituições das 27 acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é de que até o fim desta, seja finalizado o trabalho nas instituições.





Há ainda a estrutura criada no Uberlândia Tênis Clube (UTC) para distribuição de vacinas aos profissionais da saúde, que já foi finalizada. Conforme o Informe Técnico do Ministério da Saúde, a segunda dose deverá ser aplicada após 21 dias de intervalo da primeira. Com isso, a estrutura no UTC permanecerá montada para retomar a vacinação assim que a Superintendência Regional de Saúde (SRS) liberar as doses.





Não há um balanço parcial de quantas das 6,9 mil doses da vacina já foram distribuídas no município. O cadastramento prévio para imunização segue aberto no Portal da Prefeitura de Uberlândia.