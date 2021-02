Uberlândia finaliza aplicação do primeiro lote de vacinas contra COVID-19

Ainda faltavam 16% do primeiro lote de vacinas para aplicação (foto: Cleiton Borges/Secom/PMU) últimas doses do primeira remessa da vacina contra COVID-19 foram aplicadas em Uberlândia. Ao todo, 6.901 foram destinadas à cidade em 19 de janeiro. Faltavam as aplicações de 15% do primeiro lote. Outras 8 mil doses começam a ser aplicadas ainda nesta terça-feira (02/02). As. Ao todo, 6.901 foram destinadas à cidade em 19 de janeiro. Faltavam as aplicações de 15% do primeiro lote.ainda nesta terça-feira (02/02).









Até a última sexta-feira (29), haviam sido aplicadas 85% das doses recebidas pelo município no último dia 19, imunizando trabalhadores da saúde atuantes no enfrentamento à doença, idosos e profissionais das Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e idosos acamados, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.



O balanço parcial informado anteriormente apontava 5.789 pessoas vacinadas contra a doença. Seguindo a escala de prioridade definida pelo Ministério da Saúde, foram 4.472 doses aplicadas em trabalhadores de saúde e 771 doses durante a visitação em todas as 28 ILPIs. O município priorizou ainda os pacientes idosos acamados, totalizando 546 vacinados em domicílio. Além das 5.789 doses aplicadas, 34 apresentaram desvio de qualidade ou perda técnica. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o restante das vacinas a serem aplicadas foram voltadas para profissionais de saúde, que fizeram o cadastrado no Portal da Prefeitura.Até a última sexta-feira (29), haviam sido aplicadas 85% das doses recebidas pelo município no último dia 19, imunizando trabalhadores da saúde atuantes no enfrentamento à doença, idosos e profissionais das Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e idosos acamados, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.O balanço parcial informado anteriormente apontava 5.789 pessoas vacinadas contra a doença. Seguindo a escala de prioridade definida pelo Ministério da Saúde, foram 4.472 doses aplicadas em trabalhadores de saúde e 771 doses durante a visitação em todas as 28 ILPIs. O município priorizou ainda os pacientes idosos acamados, totalizando 546 vacinados em domicílio. Além das 5.789 doses aplicadas, 34 apresentaram desvio de qualidade ou perda técnica.





As 8.158 novas doses da vacina contra a COVID-19 recebidas da Superintendência Regional de Saúde (SRS) já serão aplicadas nesta semana. De acordo com a programação divulgada, nesta terça e quarta-feira (03/02), trabalhadores de saúde continuarão sendo imunizados no Ginásio do UTC. A partir de quinta-feira (04/02), começa a aplicação da segunda dose em pessoas que já começaram a ser imunizadas há 15 dias.





Em janeiro, Uberlândia teve o mês de maior contaminação do novo coronavírus, com 12.874 confirmações de novos pacientes. O número de casos no período é quase 50% maior que o mês de setembro, que até então tinha sido o pico de confirmações de COVID-19 na cidade. O número triplicou entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano.





No primeiro dia de fevereiro a cidade confirmou mais 492 casos da doença e chegou a 56.473 pacientes com coronavírus dede o início da pandemia.