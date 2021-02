'Sem vacina, sem aula': professores fazem paralisação em Uberlândia

Escolas dispensaram alunos em algumas turmas (foto: Vinícius Lemos) Professores e educadores infantis de pelo menos 16 escolas do município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, paralisaram as atividades total ou parcialmente nesta segunda-feira (8/2). Estava marcada para hoje a volta das aulas presenciais na cidade. Pais também fizeram movimentação para não enviar alunos para as salas e se concentraram em manifestação em frente ao Centro Administrativo de Uberlândia. nesta segunda-feira (8/2). Estava marcada para hoje ana cidade. Pais também fizeram movimentação para não enviar alunos para as salas e se concentraram em manifestação em frente ao Centro Administrativo de Uberlândia.









Tanto trabalhadores quanto pais que se opõem ao retorno de aulas em sala pedem que os trabalhos nas instituições de ensino só retornem após vacinação. Em comunicado, o Sindicato dos Professores Municipais (Sinpmu) diz que o pedido busca garantir a proteção a alunos, familiares e trabalhadores do setor.



“Considera-se o fato de que os municípios no entorno de Uberlândia adiaram o retorno das aulas presenciais no mês de fevereiro, devido ao contexto de agravamento da COVID-19, mesmo com medidas adotadas de restrições no comércio e outras atividades”, diz parte da nota. Há escolas ainda em reforma, o que adiou em pelos menos duas semanas o retorno das atividades nessas instituições.





Segundo os manifestantes que se concentraram no estacionamento da Prefeitura, “as escolas não têm condições de receber alunos e professores, garantido os protocolos mínimos de segurança. As salas de aula são pequenas, sem ventilação, o município não forneceu EPI para os profissionais e, no caso da educação infantil, não há maturidade do desenvolvimento cognitivo que garanta que crianças conseguirão seguir usando máscara, em distanciamento social entre os colegas e sem tocar nos olhos e boca”.





A paralisação desta segunda-feira também tem indicativo de greve por tempo indeterminado. Uma assembleia ainda vai decidir com relação à suspensão das atividades do educadores por mais tempo. Não existia, pela manhã, a informação de que houve negociações com o poder público.





A reportagem procurou a Prefeitura para saber sobre as atividades desta segunda-feira e aguarda o retorno.