COVID-19: com casos em alta, Uberlândia vai abrir mais 10 leitos de UTI

Os novos leitos de UTI serão abertos no anexo do Municipal (foto: Valter de Paula/Secretaria de Governo e Comunicação) nesta sexta-feira (5/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com o objetivo de reduzir a pressão nos sistema de saúde local. Somadas as redes pública e privada, há 140 pacientes graves com coronavírus internados na cidade. nesta sexta-feira (5/2) em, no Triângulo Mineiro, com o objetivo de reduzir alocal. Somadas as redes pública e privada, há 140 pacientes graves com coronavírus internados na cidade.









Segundo a secretaria de Saúde e a Sociedade Médica de Uberlândia, a situação na rede privada é pior do que a pública, com saturação na quantidade de UTI para recebimento de pacientes graves.



“Se nós não conscientizarmos a população, que relaxou nos cuidados, nós chegaremos ao ponto de não haver leitos. Nós estamos no limite dos hospitais privados e públicos. Há a necessidade que a população deixe de aglomerar para quebrar a cadeia de transmissão do vírus”, disse o presidente da Sociedade Médica, Eduardo Braga.





O prefeito Odelmo Leão fez um pedido expresso para que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia também busque abrir leitos, visto que é a unidade de saúde para atendimentos de alta complexidade referência na região. “Não é função do município de abrir UTI, é função do hospital universitário, ele é o hospital regional. Eu faço uma apelo: nos ajudem também, façam uma esforço e abram mais leitos aí. Tem oito leitos credenciados, em média se ocupa seis”, disse.





Além de ter passado pelo pior mês em janeiro, com relação à quantidade de novo casos de COVID-19, Uberlândia começou fevereiro com 817 novos infectados e 13 mortes pelo coronavírus.





Comércio restrito

A partir desta sexta-feira (5/2), o comércio em Uberlândia terá horários restritos. A principal restrição é a venda de bebidas alcóolicas, que fica proibida em qualquer estabelecimento entre 18h e 5h, inclusive a entrega em domicílio desses produtos está suspensa nesse horário.